الجولة الثامنة من الدوري النسوي للمحترفات تنطلق الاربعاء

عمان – الغد- تنطلق يوم غد الاربعاء ، على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، منافسات الجولة الثامنة من الدوري النسوي للمحترفات 2020.

ويلتقي الأهلي مع القادسية عند الثالثة عصرا على ملعب البولو 1، فيما يشهد البولو 2 عند السادسة مساء لقاء شباب الأردن مع الأرثوذكسي.

وتختتم المباريات الخميس بلقاء وحيد يجمع النصر مع عمان عند السادسة مساء على ملعب البولو 1.

ويتصدر عمان ترتيب الفرق برصيد 18 نقطة، وشباب الأردن ثانيا بـ 15، ثم القادسية 12، الاستقلال 9، الأرثوذكسي 6، والأهلي والنصر بنقطة واحدة.

وتقام منافسات الدوري وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، ووفق تعليمات جديدة أقرتها لجنة الطوارئ، لضمان استدامة البطولة، وتحقيق كافة متطلبات السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.