الجولة الثانية عشرة من الدوري النسوي للمحترفات تنطلق الأحد

عمان – الغد – تنطلق الأحد في ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري النسوي للمحترفات 2020.

وتقام الأحد مباراة واحدة تقام عند الثالثة عصراً وتجمع الاستقلال مع النصر.

وتختتم المباريات الاثنين، حيث يواجه الأهلي نظيره شباب الأردن عند الثالثة عصرا، فيما تشهد الساعة السادسة مساء مواجهة القادسية مع عمان.

ويتصدر عمان ترتيب الفرق بـ 27 نقطة، يليه شباب الأردن ثانياً بـ 22، ثم القادسية 19، الاستقلال 15، الأرثوذكسي 9، الأهلي 4، النصر بنقطة واحدة.

وتقام منافسات الدوري وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، ووفق تعليمات جديدة أقرتها لجنة الطوارئ، لضمان استدامة البطولة، وتحقيق كافة متطلبات السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.