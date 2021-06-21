الجولة الثانية من الدور الأخير لدوري الناشئات غدا

عمان – الغد – تقام يوم يوم غد الثلاثاء، منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني والأخير لدوري الناشئات ت 17.

ويلتقي عند الرابعة عصراً الحسين مع النصر على ملعب جرش، وهو ذات التوقيت الذي يواجه فيه الأرثوذكسي نظيره الراية على ملعب البولو، الذي يعود ليستضيف عند السابعة مساء مواجهتي عمان مع القادسية، والأهلي مع عمان اف سي.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز النصر على الأهلي 5-0، والحسين على الراية 15-0، وعمان على عمان اف سي 2-0، فيما تعادل القادسية مع الأرثوذكسي 0-0.

وحسب تعليمات البطولة، يقام الدور الثاني والأخير من البطولة، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

وتقام منافسات البطولة دون جماهير، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظاً على السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.