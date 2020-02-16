الجولة الثانية من بطولة البنك العربي تحت 20 عاما تنطلق غدا

عمان – الغد – تقام يوم غد الاثنين عند الساعة 2.30 عصر مباريات الجولة الثانية من بطولة البنك العربي ت 20، لاندية المحترفين لموسم 2020.

وتشهد الجولة مواجهة الفيصيلي مع الحسين على ملعب الاول، والوحدات مع سحاب على ملعب الوحدات، والجزيرة مع الاهلي على ملعب الجزيرة، وشباب العقبة مع معان على ملعب العقبة، وشباب الاردن مع الرمثا على ملعب الشباب، فيما يحتضن ملعب الهاشمي لقاء السلط مع الصريح.

وتقام مباريات الدور الاول لبطولات الفئات العمرية بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تتأهل الفرق الحاصلة على الترتيب من 1 الى 6 للدور النهائي،الذي سيشهد مشاركة الفرق الـ 6 المتأهلة من دوري الدرجات الاولى والثانية والثالثة.

يذكر ان الترتيب النقطي للفرق مع نهاية الجولة الاولى جاء كالتالي:

شباب الاردن اولا بـ 3 نقاط، بالتساوي مع الاهلي، الوحدات، الحسين، الفيصلي، ثم سحاب بنقطة واحدة بالتساوي مع الصريح، يليه اندية شباب العقبة، الجزيرة، السلط، معان، والرمثا دون نقاط.