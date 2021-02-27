الجولة الثانية من بطولة درع الاتحاد تنطلق الأحد

عمان – الغد – تنطلق الأحد على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، منافسات الجولة الثانية من بطولة درع الاتحاد 2021.

ويلتقي الفيصلي مع البقعة عند الثالثة عصراً، فيما يواجه معان نظيره سحاب عند السادسة مساء.

وتختتم الجولة الاثنين، حيث يواجه شباب العقبة نظيره الجليل عند الثالثة عصراً، فيما يلتقي الحسين مع شباب الأردن عند السادسة مساء.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الوحدات على سحاب بهدف وحيد، كما تغلب الرمثا على البقعة بهدفين دون رد، والجزيرة على شباب الأردن 3-1، والجليل على السلط 1-0.

يذكر أن مباريات الدور الأول تقام بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل بطل كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي مباشرة، والذي يقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما تم تحديد يوم 13 آذار المقبل موعداً للمباراة النهائية.

وتقام منافسات البطولة دون جماهير، ووسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.