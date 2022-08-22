الجولة الثانية من بطولة “ماونتن ديو” للدفع الرباعي تنطلق الجمعة

عمان – الغد – تنطلق يوم الجمعة الجولة الثانية من بطولة “ماونتن ديو” للدفع الرباعي، بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات، ويقام السباق بجانب السيتي مول بالقرب من مهبط طائرات التاكسي

وسيتم يوم الثلاثاء إعلان قائمة المشاركين في السباق وإجراء قرعة أرقام المتسابقين وترتيب الإنطلاق، في نادي السيارات الملكي، وتجري يوم الأربعاء عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام التسابق ومخطط المسار في كراج أبو طوق في المنطقة الصناعية في منطقة بيادر وادي السير، وسيتم يوم الخميس التدريب على مسار السباق سيرا على الأقدام.

ويضم السباق الجولة الثانية من بطولة “ماونتن ديو” للدفع الرباعي للمبتدئين الأولى التي تقام على مسار خاص بالاضافة للمسار الاعتيادي للمحترفين وتضم بطولة الأردن هذا الموسم 3 سباقات موزعة على كافة أرجاء المملكة.

ووفقا للتعليمات التكميلية يتكون السباق من الجولة الأولى التأهيلية لكافة المشاركين وجولة لأفضل 15 نتيجة.

الفائزون في بطولة الجولة الأولى من بطولة “ماونتن ديو” للدفع الرباعي

المركز الأول: المتسابق ثابت مهيرات وملاحه محمد مهيرات على متن سيارة تويوتا هايلوكس.

المركز الثاني: المتسابق راكان الثوابي وملاحه صبحي التميمي على متن سيارة نيسان باترول.

المركز الثالث: عبد الله حيمور وملاحه ايفان حاتوقاي على متن سيارة نيسان باترول .

الترتيب العام لبطولة “ماونتن ديو” الأولى للدفع الرباعي للمبتدئين

المركز الأول: سيف حاتوق وملاحه وملاحه عبد الله ميزرا على متن سيارة جيب اكس جي.

المركز الثاني: حذيفة الزواهرة وملاحه محمد أبو العسل على متن سيارة تويوتا هايلوكس.

المركز الثالث: عامر الشريف وملاحه عبد اللطيف الشريف على متن سيارة ميتسوبيشي ال 200.

اللجان العاملة في الجولة الثانية من بطولة “ماونتن ديو” للدفع الرباعي

يشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من فوزي صوالحة (رئيسا) والأعضاء يعقوب تابللو وأحمد الشاكر، ويدير السباق موسى حزينة وضابطا شؤون المتسابقين يمان أبو العدس وإبراهيم غناجوق، وكبير المراقبين لؤي مرعي، ، ومسؤول السلامة أحمد زلاطيمو ومسؤول الفحص الفني باسم ترزي، ومسؤول المضمار تيسير شحالتوغ، وضابط السلامة رعد هاكوز، ومسؤول التسويق والإتصال داليا ناصر الدين، والتوقيت والنتائج نرجس الشريدة وديما الزراعيني ويزن مرعي ويزن حسن ومؤيد حلواني وعبد الرحيم محمود ، ومسؤول نقطة البداية والنهاية محمد الشيخ ومسؤول التوثيق والسكرتاريا محمد شتيوي، واللجنة الفنية الفاحصة المكونة من شرف المجالي، ومراد مراد، وميرا ترزي ومجدي مراد وعيسى خير وماهر مراد وحاتم المنير، ومسؤول العمليات محمد الدبوبي، ومسؤولا الاتصالات إبراهيم جرادات ومؤيد مكاوي ، ومسؤول دخول وخروج السيارات للمضار أحمد ظاهر، ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج، ومسؤول التزويد علاء زكارنة والمسؤول المالي محمد السيد ومسؤول الأمن خليل السواعير ومسؤول اللوازم رضا بكر.