الجولة الخامسة من الدور الثاني لدوري الناشئات تقام الثلاثاء

عمان – الغد- تقام الثلاثاء منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني والأخير لدوري الناشئات تحت 17عاما.

ويلتقي الراية مع القادسية عند الرابعة عصراً على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، وهو ذات التوقيت الذي يستضيف فيه الحسين نظيره عمان على ملعب جرش.

وتتواصل المباريات عند السابعة مساء، عندما يستضيف ملعب البولو مواجهتي النصر مع عمان اف سي، والأرثوذكسي مع الأهلي.

ويتصدر عمان ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الحسين، ثم عمان اف سي 9، النصر 6، الأرثوذكسي 4، الأهلي 3، القادسية 1، والراية دون نقاط.

وحسب تعليمات البطولة، يقام الدور الثاني والأخير من البطولة، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

وتقام منافسات البطولة دون جماهير، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظاً على السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.