الجولة الخامسة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ تنطلق الجمعة

عمان – ينطلق صباح يوم غد الجمعة سباق الكارتينغ الخامس، في حلبة جوردن سبيد سنتر (تحدي روتاكس- ماكس)، ويقام السباق لفئات (السينيور والميني والمايكرو والجونيور– ماكس)، من التصفيات وجولة فاينل، فيما يقام سباق الكارتينغ السادس يوم غد السبت للفئات نفسها وفي المكان ذاته.

ووفق التعليمات التكميلية لسباقي الكارتينغ الخامس والسادس لفئات (الميني والمايكرو– ماكس)، تجري الجمعة والسبت عملية الفحص الفني للسيارات، ومن ثم شرح عن السباق من الساعة 10.05-10.10 صباحا، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة 10.20-10.25 صباحا، وتبدأ التصفيات من الساعة 10.40-10.50 صباحا.

وتبدأ جولة (بريفاينل للسباق 1) وتضم 12 لفة عند الساعة 11.10 صباحا، ومن ثم جولة (فاينل للسباق 2) وتضم 15 لفة عند الساعة 11.40 ظهرا.

ووفق التعليمات التكميلية للسباق لفئة (الجونيور والسينيور- ماكس)، تجري يوم الجمعة عملية الفحص الفني للسيارات من 9-10 صباحا، ومن ثم شرح عن السباق من الساعة 10.05- 10.10 صباحا، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة 10.30-10.35 صباحا، وتبدأ التصفيات من الساعة 10.55-11.05 صباحا.

وتبدأ جولة (بريفاينل للسباق 1)، وتضم 15 لفة عند الساعة 11.20 صباحا، ومن ثم جولة (فاينل) عند الساعة 11.50 صباحا وتضم 20 لفة.

والمنافسة في سباق الكارتينغ الخامس ستكون على أشدها وسط أداء تشويقي للمتسابقين لتعزيز مراكزهم في السباق وكانت المنافسة الأقوى في فئات السباق (الميني والجونيور والسينيور – ماكس) من خلال عروض مميزة يقدمها السائقون من خلال أدائهم وسياراتهم المجهزة بشكل قوي في حلبة السباق.

ومن المنتظر أن يكون التحدي في السباق الخامس في فئة السينيور بين المتسابقين عبد الرحمن فريج وأميرهشام النجار وهشام أمير النجار وفي فئة الميني- ماكس، بين أركان مقالدة وسند الحموي وفي فئة الجونيور عبد الله الدسوقي .

وتشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من زيد بلقز (رئيسا)، والأعضاء: عمر زعرور وباسم ترزي، ويدير السباق طارق سختيان، ومسؤول النتائج: سامر عبيدو، ومسؤول السلامة عبدالله قصص، وضابط شؤون المتسابقين يمان أبو العدس، والمراقبين من طاقم حلبة جوردن سبيد سنتر، ومسؤولي الفحص الفني عمر وخالد فراح، ومسؤولة التسويق والإعلام داليا ناصرالدين، ومسؤول دخول وخروج السيارات للمضمار حنا قبطي، والمسؤول المالي محمد السيد، ومسؤول الدعم اللوجستي خليل السواعير، ومسؤول اللوازم رضا بكر، ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج.