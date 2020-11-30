الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى تنطلق الثلاثاء

عمان – الغد – تنطلق يوم غد الثلاثاء ، منافسات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى 2020، والذي تقام جميع مبارياته عند الثانية عصراً.

ويلتقي الثلاثاء، اتحاد الرمثا مع البقعة على ملعب الأمير هاشم، فيما يواجه اليرموك نظيره الجليل على ملعب الأمير حسين بالسلط، ويلتقي منشية بني حسن مع بلعما على ملعب جرش.

وتتواصل المباريات الأربعاء، حيث يلتقي ذات راس مع الطرة على ملعب الأمير فيصل بالكرك، وكفرسوم مع السرحان على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، ومغير السرحان مع دار الدواء على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.

وتختتم الجولة الخميس بلقاء وحيد يجمع العربي مع الكرمل ويقام على ملعب الأمير هاشم.

ويتصدر ذات راس ترتيب الفرق برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن اتحاد الرمثا، ثم الجليل 8، مغير السرحان والبقعة 7، ثم كفرسوم، اليرموك، الطرة، وبلعما 5، العربي ودار الدواء 4، السرحان 3، الكرمل 1، منشية بني حسن دون نقاط.

يذكر أن منافسات البطولة تقام وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.