الجولة الخامسة من دوري المحترفات تنطلق اليوم

عمان – الغد – تقام مساء اليوم الجمعة على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأردني للمحترفات 2021.

ويلتقي القادسية مع الأرثوذكسي عند الخامسة مساء، فيما يواجه الأهلي نظيره عمان عند السابعة والنصف مساء.

ويتصدر عمان ترتيب الفرق برصيده 9 نقاط، ثم الأرثوذكسي والأهلي 6، يليه الاستقلال 3، والقادسية أخيرا دون نقاط.

وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي.

ويقوم اتحاد كرة القدم بنقل كافة مباريات البطولة عبر منصة الفيديو الخاصة بالاتحاد عبر الرابط التالي (اضغط هنا) وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمتابعة ودعم فرقهم خلال المنافسات وحضور المباريات مقابل مبالغ رمزية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الاتحاد على إيجاد مصادر دخل متعددة للأندية المشاركة في البطولة في ظل غياب إيرادات الحضور الجماهيري.

وتقام منافسات البطولة دون جماهير، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظاً على السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.