الجولة الرابعة لدوري الكرة النسوي “المستوى الثاني” اليوم

عمان- الغد– تقام اليوم، مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري النسوي بكرة القدم للمستوى الثاني لموسم 2019؛ حيث يلتقي فريق نادي كفر راكب نظيره فريق نادي الزرقاء عند الساعة الرابعة عصراً على ملعب “البولو1″، وفي التوقيت نفسه يلتقي فريق نادي عجلون مع فريق نادي شيحان على “البولو2″، فيما تختتم مباريات الجولة بلقاء فريق نادي شباب بشرى مع فريق نادي القادسية عند الساعة الخامسة مساء على ملعب الأمير هاشم.

ويتصدر فريق القادسية ترتيب الفرق بـ9 نقاط، فيما حل البتراء ثانياً بـ6 نقاط، والزرقاء ثالثاً بـ4 نقاط، وتقاسم كفرراكب وشيحان المركزين الرابع والخامس بـ3 نقاط لكل منهما، وحل شباب بشرى سادساً بنقطة واحدة، وعجلون سابعاً من دون نقاط.