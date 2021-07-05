الجولة الرابعة من الدور الأخير لدوري الناشئات الثلاثاء

عمان – الغد – تقام الثلاثاءعلى ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني والأخير لدوري الناشئات ت 17.

ويلتقي عند الرابعة عصراً عمان مع النصر، وعمان اف سي مع الراية، فيما تشهد الساعة السابعة مساء مواجهتي الأرثوذكسي مع الحسين، والأهلي مع القادسية.

ويتصدر عمان ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن الحسين، ثم النصر وعمان اف سي 6، الأرثوذكسي 4، القادسية 1، والأهلي والراية دون نقاط.

وحسب تعليمات البطولة، يقام الدور الثاني والأخير من البطولة، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

وتقام منافسات البطولة دون جماهير، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظاً على السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.