الجولة السابعة عشرة من الدوري الأردني للمحترفين تنطلق غدا

عمان – الغد- تنطلق يوم غد الخميس منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الأردني للمحترفين 2021.

ويلتقي شباب العقبة مع البقعة في افتتاح مباريات الجولة، عند السادسة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة، قبل أن يستقبل السلط نظيره الوحدات عند الثامنة والنصف مساء على ملعب الأمير حسين في السلط.

وتقام الجمعة ثلاث مباريات، حيث يحل الفيصلي ضيفا على الجزيرة عند السادسة مساء على ستاد عمان الدولي، فيما يلتقي الرمثا وسحاب عند الثامنة والنصف مساء على ستاد الحسن، وبذات التوقيت يستقبل الجليل نظيره الحسين على ستاد الأمير محمد.

وتختتم مباريات الجولة السبت، بلقاء وحيد يجمع معان مع شباب الأردن عند الثامنة والنصف على ستاد الأمير محمد.

ويتصدر الوحدات ترتيب الفرق برصيد 36 نقطة، الرمثا ثانيا بـ 34، السلط 32، الفيصلي 27، الحسين 25، الجزيرة وشباب الأردن 22، سحاب 18، معان 16، الجليل وشباب العقبة 13، والبقعة أخيرا بنقطة واحدة.

وتقام البطولة وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.