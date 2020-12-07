الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى تنطلق الثلاثاء

عمان – الغد – تنطلق يوم غد الثلاثاء ، منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى 2020، والذي تقام جميع مبارياته عند الثانية عصراً.

ويلتقي السرحان مع مغير السرحان على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، فيما يواجه كفرسوم نظيره ذات راس على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.

وتتواصل المباريات الأربعاء، حيث يواجه العربي نظيره اليرموك على ملعب جرش، والطرة مع اتحاد الرمثا على ملعب الأمير هاشم، فيما يلتقي بلعما مع الكرمل على ستاد الأمير محمد.

وتختتم الجولة الخميس، فيلتقي دار الدواء مع نظيره منشية بني حسن على ستاد الأمير محمد، والجليل مع البقعة على ستاد الأمير هاشم.

ويتصدر الجليل ترتيب الفرق برصيد 11 نقطة، فيما جاء بالمركز الثاني كل من اتحاد الرمثا، ذات راس والبقعة برصيد 10 نقاط، ثم كفرسوم والطرة وبلعما 8، ثم العربي ومغير السرحان ودار الدواء 7، اليرموك 5، السرحان 3، الكرمل 1، منشية بني حسن بالمركز الأخير دون نقاط.

يذكر أن منافسات البطولة تقام وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.