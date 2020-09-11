الجولة السادسة من دوري المحترفين تنطلق السبت – صور

عمان – الغد – تنطلق يوم غد السبت ، مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين 2020 بلقاء وحيد يجمع الجزيرة مع الاهلي عند السادسة مساء على ستاد عمان الدولي.

وتتواصل مباريات الجولة الأحد، حيث يلتقي الحسين مع معان عند الخامسة مساء على ستاد الحسن بإربد، فيما يستضيف سحاب نظيره السلط عند السابعة والنصف مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

وتقام الاثنين مباراتين حيث يلتقي شباب الأردن مع الوحدات عند الخامسة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني، فيما يحتضن ستاد الأمير محمد بالزرقاء عند السابعة والنصف لقاء شباب العقبة مع الرمثا.

فيما تقرر تأجيل المباراة السادسة والاخيرة والتي تجمع الفيصلي مع الصريح لتقام يوم الأحد 25 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وكانت الجولة الخامسة التي اختتمت أمس الخميساسفرت عن فوز الرمثا على الوحدات بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد عمان الدولي، وأحرز هدف الرمثا محترفه اللبناني ماجد عثمان، فيما تغلب الصريح على شباب العقبة 1-0 في المواجهة التي أقيمت على ستاد الحسن بإربد، سجل هدف الصريح محمد العكش من علامة الجزاء.

فيما تقرر تأجيل مباراة الفيصلي مع الجزيرة لتقام يوم الأربعاء 21 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وكانت بقية مباريات الجولة التي أقيمت قبل التوقف الاخير بسبب كورونا، أسفرت عن تعادل معان مع شباب الأردن 1-1، والأهلي مع سحاب 0-0، وفوز الحسين على السلط 2-1.

ويتصدر الوحدات ترتيب الفرق بـ 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الصريح صاحب المركز الثاني، فيما حل الحسين ثالثاً بـ 11، ثم الفيصلي والرمثا ومعان بـ 8، ثم الجزيرة 7، شباب الاردن 5، سحاب والسلط 4، الاهلي 1، وشباب العقبة بالمركز الأخير دون نقاط.

وكان الاتحاد، عمم بروتوكولاً صحياً جديداً، على أندية المحترفين، تضمن تشديد الإجراءات الوقائية والرقابية، خلال التدريبات والمباريات، التي ستقام دون جماهير، مع فرض عقوبات تدريجية في حال مخالفة الأحكام، لضمان تحقيق كافة متطلبات السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.