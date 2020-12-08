الجولة العاشرة من الدوري النسوي للمحترفات تنطلق الأربعاء

عمان – الغد – تنطلق يوم غد الأربعاء في ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب منافسات الجولة العاشرة من الدوري النسوي للمحترفات 2020.

ويلتقي شباب الأردن مع النصر عند الثالثة عصرا، فيما تشهد الساعة السادسة مساء مواجهة الأهلي مع عمان.

وتختتم الجولة الخميس بلقاء وحيد يقام عند السادسة مساء ويجمع الاستقلال مع الأرثوذكسي.

ويتصدر عمان ترتيب الفرق برصيد 21 نقطة، فيما حل شباب الأردن ثانيا بـ 19 نقطة، ثم القادسية 16، الاستقلال 12، الأرثوذكسي 9، ثم الأهلي والنصر بنقطة واحدة.

وتقام منافسات الدوري وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، ووفق تعليمات جديدة أقرتها لجنة الطوارئ، لضمان استدامة البطولة، وتحقيق كافة متطلبات السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.