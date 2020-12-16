الجولة الـ 17 من دوري المحترفين تنطلق الخميس

عمان – الغد- تنطلق يوم غد الخميس ، منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري المحترفين 2020.

ويلتقي معان مع الحسين عند الرابعة مساء قي استاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، فيما يحتضن استاد عمان عند السادسة والنصف مساء لقاء السلط مع سحاب.

وتتواصل المباريات الجمعة، حيث يستضيف الرمثا نظيره شباب العقبة عند الرابعة مساء في استاد الحسن بإربد، فيما يحل شباب الأردن ضيفاً على الوحدات عند السادسة والنصف مساء في استاد عمان الدولي.

وتختتم الجولة السبت، عندما يلتقي الأهلي مع الجزيرة عند الرابعة مساء في استاد الملك عبدالله الثاني، فيما يستضيف الصريح نظيره الفيصلي عند السادسة والنصف مساء في استاد الحسن.

ويتصدر الوحدات ترتيب الفرق بـ 38 نقطة، ثم الجزيرة ثانياً بـ 32، ثم الرمثا 28، الحسين 23، الفيصلي وشباب الأردن 21، والسلط والصريح ومعان 18، شباب العقبة وسحاب 14، الأهلي 11.

وتقام منافسات الدوري وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، ووفق تعليمات جديدة أقرتها لجنة الطوارئ، لضمان استدامة البطولة، وتحقيق كافة متطلبات السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.