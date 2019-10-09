الجولة المؤهلة لبطولة الشارقة لفروسية القفز تفتتح غدا

عمان – الغد – تنطلق عند الساعة الثانية والنصف عصر يوم غد الخميس، على ميدان نادي الجواد العربي، فعاليات الجولة المؤهلة لبطولة المجموعة السابعة المقامة في دولة الأمارات العربية-الشارقة لعام 2020-، والتي ينظمها اتحاد الفروسية الملكي الأردني للفئات العمرية وعلى جولتين، الأولى يومي 10، 11 والثانية يومي 17، 18 من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

وتجري التصفيات الدولية ضمن فئات: 115 سم (مركز أبو جمور)، 125 سم (بيتزا القيصر)، 135 سم (مركز شريف للعيون).

وشكل الاتحاد الدولي للفروسية لجنة التحكيم والإشراف على البطولة تضم كل من: كرستينا أبو دية الأمين العام لاتحاد الفروسية، وخضر القصير مدير البطولة، والحكام الدوليون خليل إبراهيم (الامارات)، إبتسام العروري (الكويت)، ومن الأردن الحكم الدولي عمر العبداللات، ونادر الحموري ومعن الحديد، ومصممين المسلك: الدولي العراقي علي الدليمي (رئيسا)، والأعضاء الدوليان سنان النشاشيبي وسوزان شريم (الأردن)، ومحمد محمود (مصر)ن والمفوضون: الدولي المصري عاطف شوقي (رئيسا)، والأعضاء الدوليين: خالد فرحان، محمود العساف، صهيب أبو حماد، رائد مالكي، أحمد حواش (فلسطين)، والأطباء البيطرين: د.طالب السيد عمر، د.إبراهيم الهراس (مصر).

وسبق لفرسان نادي الجواد العربي المشاركة في التصفيات المؤهلة، ومهم يوسف البكري (حقق المركز الأول) علي ومحمد أبو حمور، وهدى كيالي ورامي شاهين.

الجولة المحلية

وتقام على هامش البطولة، منافسات البطولة المحلية لدوري الجواد العربي، لفئات: 60 سم، 80-90 سم، 100 سم، 115 سم، 125 سم، 135 سم، وبدعم من مراكز: الشريف للعيون، CFI، وقتي دوت كوم، مربط الخطيب، المحمودية موتورز، ريتش اميغريشن، فيجن جيم، شركة زين، مجوهرات عبدلله سكجها، بيتزا القيصر، القدس للتأمين، اسطبلات الصيفي، كروبو كارلي، الوادي، سنابون.