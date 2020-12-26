الجولة قبل الأخيرة من الدوري النسوي للمحترفات تنطلق اليوم

عمان – الغد – تقام السبت على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، منافسات الجولة الثالثة عشرة وقبل الأخيرة من الدوري النسوي للمحترفات 2020.

ويلتقي النصر مع الأهلي عند الثالثة عصراً، وهو نفس التوقيت الذي يشهد لقاء عمان مع الاستقلال، فيما تشهد الساعة السادسة مساء مواجهة الأرثوذكسي مع القادسية.

وكان عمان ضمن تتويجه باللقب مع نهاية الجولة الماضية – الثانية عشر- بعد أن خاض جميع مبارياته بالبطولة دون خسارة وبشباك نظيفة جعلته يتربع على صدارة الفرق برصيد 30 نقطة، وبفارق مريح عن أقرب مطارديه شباب الأردن صاحب الـ 25 نقطة، والذي تبقى له مباراة واحدة فقط، فيما القادسية ثالثاً بـ 19، ثم الاستقلال 18، الأرثوذكسي 9، الأهلي 4، النصر بنقطة واحدة.

وتقام منافسات الجولة الأخيرة والتي ستشهد مراسم التتويج يوم الخميس 31 الجاري، حيث يلتقي النصر مع القادسية، وشباب الأردن مع الاستقلال، وعمان مع الأرثوذكسي.

يذكر أن منافسات الدوري تقام وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، ووفق تعليمات جديدة أقرتها لجنة الطوارئ، لضمان استدامة البطولة، وتحقيق كافة متطلبات السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.