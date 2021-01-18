الجولة قبل الأخيرة من دوري الدرجة الأولى تنطلق الثلاثاء

عمان – الغد – تنطلق الثلاثا، منافسات الجولة الثانية عشرة وقبل الأخيرة من دوري الدرجة الأولى 2020، والذي تقام جميع مبارياته عند الثانية عصراً.

ويلتقي الثلاثاء الكرمل مع منشية بني حسن على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، ومغير السرحان مع اليرموك على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

وتتواصل المباريات الأربعاء، فيلتقي كفرسوم مع البقعة على ملعب الأمير هاشم، والسرحان مع الجليل على ستاد الأمير محمد، وذات راس مع اتحاد الرمثا على ملعب الأمير فيصل بالكرك.

وتختتم الجولة الخميس، حيث يواجه دار الدواء نظيره العربي على ستاد الأمير محمد، والطرة مع بلعما على ملعب الأمير هاشم.

ويتصدر ذات راس وبلعما ترتيب الفرق بـ22، ثم البقعة 21، الطرة والجليل 20، مغير السرحان وكفرسوم 17، اتحاد الرمثا ودار الدواء 14، السرحان 13، اليرموك 12، العربي 10، الكرمل 4، ومنشية بني حسن بالمركز الأخير بنقطة واحدة.

يذكر أن منافسات البطولة تقام وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.