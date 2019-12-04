“الجولف الأردنية” تتميز في بطولة السعودية

عمان – حقق اللاعب الأردني للجولف رياض المجالي نتيجة مميزة في بطولة السعودية الدولية للجولف التي اختتمت مساء اليوم على ملعب رويال غرينز في العاصمة السعودية الرياض بمشاركه 66 لاعبا منهم (10) لاعبين من ابرز محترفي اللعبة ولاعبين من البحرين، لبنان, الاردن , السعودية, المغرب, تونس , مصر , أنجلترا, سكوتلاندا , نيوزيلاند, جنوب أفريقيا

وجاء المجالي في المركز الأول لفئته العمرية والثالث على جميع اللاعبين الهواة (فئة النت) والمركز 12 في المجموع العام للبطولة وقدم المجالي أداء قويا في البطولة التي استمرت أربعة أيام واستطاع في اليوم الثاني من الاقتراب من منافسيه لينهي البطولة بنتيجة تعتبر الأبرز له في ضوء الأسماء المشاركة. من جهة أخرى، يشارك رئيس الاتحاد الأردني هاني العبداللات في البطولة العربية للجولف والتي ستقام في المغرب في العاشر من الشهر الجاري بصفته رئيس لجنة الحكام العرب حيث اوكل له الاتحاد العربي للجولف مهمة الاشراف على البطولة الأقوى على الاجندة العربية.(بترا)