الجولف وهيميتسو يطلقان مشروع إقامة أول دوري للمدارس

عمان – الغد – أطلق الإتحاد الأردني للجولف بالتعاون مع شركة (هيميتسو) مشروع إقامة أول دوري جولف للمدارس وذلك عقب توقيعهم اتفاقية التعاون والتي أقيمت في مقر اللجنة الأولمبية الأردنية، حيث وقعت من قبل رئيس الاتحاد هاني العبداللات ومدير شركة هيميتسو أحمد الصافي، بحضور أعضاء الاتحاد والمدير الفني وكوادر الشركة ومندوب اللجنة.

وسيبدأ العمل في مشروع تدريب المدارس مطلع الشهر القادم لمدة عشرة أسابيع في المرحلة الأولى، على أن يختتم البرنامج في أبريل (نيسان) المقبل بإقامة دوري للمدارس، والذي يعتبر الأول من نوعه في الوطن العربي وسيكون بشكل دوري مع ازدياد عدد المدارس المشاركة لاحقا.

وأشار هاني العبداللات رئيس الاتحاد الأردني للجولف أن إقامة دوري جولف للمدارس من شأنه استهداف الشريحة الأهم والفئة العمرية المناسبة للبدء في تدريب الجولف، مؤكدا أن الوصول للإنجاز الرياضي يلزمه البدء في سن مبكرة و عمل خطط مستقبلية مبنية على أسس علمية حديثة وهو ما يقوم به الاتحاد مقدما شكره للجنة الأولمبية الأردنية على دعمها لرياضة الجولف ولشركة هيميتسو بجميع كوادرها.اضافة الى شركة واحة ايلة للتطوير.

وأشار أحمد الصافي مدير شركة هيمتسو أنهم مؤمنون بضرورة التعاون بين القطاع الخاص والاتحادات الرياضية وأنهم مستعدون للتعاون ودعم أسرة الاتحاد للنهوض في مشروع جولف المدارس، معربا عن شكره لثقة الاتحاد بشركتهم في هذا المشروع الريادي.

وكان الاتحاد الدولي للجولف (R&A) قد ساهم في تقديم المعدات واللوازم المطلوبة لتدريب جولف المدارس وبشكل مجاني وذلك إيمانا منه بأهمية هذا المشروع والذي يطبق في كثير من دول أوروبا وقد زار الأردن في وقت سابق الخبير الألماني مارتن وستيفال وهو المسؤول عن تطوير الجولف حول العالم وأبدى إعجابه بأداء الجولف الأردنية وتطور مؤشر الإنجاز سواء في انتشار اللعبة وتوسيع القاعدة. او في النتائج المتحققة.