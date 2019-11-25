“الجولف” يبدأ مشواره في بطولة ماليزيا الدولية اليوم

عمان– الغد– يبدأ لاعبا المنتخب الوطني لناشئي الجولف حمزة السلمان ويامن قعدان، صباح اليوم الثلاثاء، مشوارهما في بطولة ماليزيا الدولية للجولف، والتي ستقام فعالياتها على ملعب سارواك في جزيرة كوشن، بمشاركة 244 لاعبا يمثلون 22 دولة من بينها استراليا، كوريا الجنوبية، اليابان، فرنسا، الصين، تايلند، إضافة الى الدولة المنظمة ماليزيا.

وأوقعت القرعة لاعبي المنتخب الوطني بمواجهة لاعبين من كوريا وماليزيا، وستكون ضربة البداية للاعب المنتخب يامن قعدان، يعقبه حمزة.

وظهر المنتخب الوطني للناشئين بمعنويات عالية في التمرين الأخير، وظهرت الرغبة الكبيرة في تقديم أداء يليق بتطور الجولف الأردنية.

مدرب المنتخب عامر الحسن، أكد أن المهمة صعبة، إلا أنه متفائل بتحقيق نتائج طيبة في البطولة، مشيرا الى أن تواجد المنتخب في الحفل الدولي وببطولة بهذا الحجم، سينعكس إيجابيا على أداء اللاعبين من خلال احتكاكهم مع لاعبين من دول تتصدر الترتيب العالمي للجولف، وهي فرصة ذهبية للدخول في منافسات ذات طابع تنافسي عالي جدا.

يذكر أن اتحاد الجولف، بدأ بالتركيز على قطاع الناشئين وذلك ضمن استراتيجيته لتطوير ونشر اللعبة، ونجح بامتياز في توفير لاعبين من الفئات العمرية، كما انه اطلق مشروع دوري الناشئين، وهي تجربة أوروبية تعطي اللاعب مزيد من التنافس للظفر بالألقاب، من خلال عدة بطولات أقيمت على ملاعب شركة واحة آيلة للتطوير، والتي شكلت منعطف رئيسي وهام في تطوير الجولف في الأردن، والتي قدمت لرياضة الجولف دعم منقطع النظير وبإهتمام مباشر من قبل المدير التنفيذي للشركة المهندس سهل دودين.