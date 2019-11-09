“الجولف” ينهي ورشة العمل وينتظر توصيات الاتحاد الدولي

عمان- الغد– أنهى موفد الاتحاد الدولي للجولف الألماني مارتن وستفال زيارته إلى الأردن، بعد أن اطلع على التجربة الأردنية في تطوير ونشر رياضة الجولف، والتي لاقى ملفها اهتماما كبيرا لدى الاتحاد الدولي، والذي أوفد المسؤول الأول في العالم لتطوير الجولف إلى الأردن، للخروج بتوصيات من شأنها دفع عجلة اللعبة إلى مزيد من الإنجازات.

وكان الاتحاد الأردني للجولف قد أعد برنامجا متكاملا للورشة التي أقيمت في ملعب البشارات، ضمن استعدادات كبيرة وتسهيلات مميزة لإنجاح برنامج الزيارة، وتم حضور ورشات العمل من قبل لاعبي المنتخب الوطني بجميع الفئات العمرية، إضافة إلى المهتمين برياضة الجولف.

وتم تخصيص جزء كبير من البرنامج لدراسة إمكانية تأهيل مدربين أردنيين من كلا الجنسين، وطرق اكتشاف المواهب الصغيرة وتطويرها، ضمن خطط واضحة المعالم تتناسب مع إمكانيات الاتحاد، وعقد عدد من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية في علم الحركة والتوافق العضلي العصبي والنواحي السيكولوجية للاعبين، وغيرها من المواضيع المتخصصة.

وأبدى الألماني مارتن إعجابه بالتطور المتسارع للجولف الأردنية، خاصة في ضوء الإمكانيات البسيطة التي يملكها، وأشار إلى أن الملف الأردني كان محط اهتمام كبيرا من قبل أسرة الاتحاد الدولي، الذي نظر إلى الجولف الأردنية كنموذج ناجح في المنطقة، معتمدا على لغة الأرقام في القياس؛ حيث إن مؤشر الأداء في تصاعد مستمر، من حيث تحقيق لقب البطولة العربية للناشئين والشباب من قبل النجم العالمي الأردني شيرغو الكردي، وحصول لاعب منتخب الناشئين حمزة سلمان على المركز الرابع في البطولة العربية للناشئين، وحصول أصغر لاعب عربي سالم العبداللات “7 سنوات” على برونزية مصر الدولية، ووجود لاعبين من جميع الفئات العمرية.

كما نجح الاتحاد في استضافة أول بطولة عربية في تاريخه وإدخال بطولة الأردن المفتوحة ضمن التصنيف العالمي للهواة، وأنه ينظر بجدية إلى دراسة أن يكون الأردن مركزا لإعداد المدربين في المنطقة، خاصة بعد انفرادهم في منح شهادة التحكيم من المستويين الأول والثاني في الوطن العربي؛ حيث إن الأردن هو الدولة العربية الوحيدة المخولة لمنح هذه الشهادة المعتمدة دوليا، بوجود رئيس لجنة حكام العرب الأردني هاني العبداللات.

وكان الأمين العام للجنة الأولمبية ناصر المجالي، قد التقى الخبير الألماني مارتن وتبادلا النقاش في تطوير رياضة الجولف، مؤكدا دعم اللجنة الأولمبية الأردنية لرياضة الجولف وجميع الرياضات التي تندرج تحت مظلة اللجنة، مقدما شكره لأسرة الاتحاد الدولي للجولف على دعمها واهتمامها بالجولف الأردنية، والتي تمثلت مؤخرا بتزويد الاتحاد بالتجهيزات اللازمة لنشر اللعبة في المدارس بشكل مجاني.

وأكد هاني العبداللات رئيس الاتحاد، أن تضافر جميع الجهود، شكل كلمة السر في نجاح الاتحاد، سواء من اللجنة الأولمبية الأردنية أو من شركة واحة أيلة للتطوير وملعب البشارات، إضافة إلى وجود رغبة كبيرة لدى أعضاء الاتحاد على النهوض باللعبة، مشيرا إلى أن التقرير الذي سيصدر عن الاتحاد الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة، قد يشكل نقلة نوعية للعبة على الصعيدين المحلي والعربي.