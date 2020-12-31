الجيش: إحباط أكثر من 100 عملية تسلل و30 عملية تهريب على الحدود خلال 2020

عمان-الغد- قال مدير التوجيه المعنوي العميد الركن طلال الغبين إن عام 2020 كان عاما استثنائيا للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في حماية الوطن والذود عن حماه.

وأكد في تصريح تلفزيوني الخميس، أن القوات المسلحة انتشرت في كافة محافظات المملكة لتطبيق الحظرين الشامل والجزئي.

وأكد أن الخدمات الطبية الملكية لم تقم بالتعامل مع جائحة كورونا فقط خلال العام الماضي بل قامت أيضا بإجراء 4585 عملية و950 عملية قسطرة للقلب 10870 جلسة لغسيل الكلى و26398 تدخل إشعاعي كما استقبلت 3916677 مراجعا.

وقال إن مستشفيات الخدمات الطبية الملكية تحوي على 3500 سرير وتم تعزيزها بـ900 سرير من خلال المستشفيات الميدانية التي تم إنشاؤها، مشيرا إلى توجه لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 4500 سرير.

وعن سلاح الهندسة الملكي بين الغبين أن فرق التطهير قامت بتطهير المطار والمستشفيات والمؤسسات الحكومية والخاصة، كما نفذت 3612 واجب تطهير إضافة إلى تطهير وتعقيم 43 ألف شخص خلال الجائحة.

وكشف الغبين عن إحباط أكثر من 100 عملية تسلل و30 عملية تهريب على الحدود، إضافة إلى ضبط أكثر من 15 ألف كف حشيش و131 مليونا و817 ألف حبة كبتاغون وغيرها من عمليات تهريب الأسلحة خلال عام 2020.

وأشار الغبين إلى تجنيد أكثر من 5 آلاف ضابط وفرد خلال ذات الفترة تم استقطابهم من جامعة مؤتة وكلية الأميرة منى وضباط الكليات والتجنيد على حساب النقص العام.