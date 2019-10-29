الجيش الأميركي تخلص من جثة البغدادي برميها في البحر

واشنطن- صرح مصدر في البنتاغون لوكالة فرانس برس أن الجيش الأميركي تخلص من جثة زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي برميها في البحر بعد مقتله في العملية الأميركية.

ولم تتكشف تفاصيل عن كيفية ووقت التخلص من الجثة، إلا أن رئيس هيئة الأركان العامة مارك ميلي قال ان “التخلص من جثته تم واكتمل، وتم التعامل معه بالشكل اللازم”.

وهي الطريقة نفسها التي تخلّص بها الأميركيون من جثة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بعد مقتله في عام 2011 على يد قوات أميركية خاصة في باكستان.

وقال ميلي إن التخلص من جثة البغدادي تم وفق الإجراءات التي تتّبعها القوات الأميركية و”وفق قانون النزاع المسلّح”.

وقتل البغدادي بعدما فجر “سترته” الناسفة ومعه ثلاثة من أولاده في نفق حفر لحمايته خلال ملاحقته من قبل قوات أميركية خاصة في شمال غرب سورية.

وكانت حملة مكافحة تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة تتعقّبه منذ سنوات، لكن لم يتم تحديد مكان تواجده إلا بعد ورود معلومات استخبارية قادت العسكريين الأميركيين إلى مخبئه في إدلب الخاضعة لسيطرة فصائل تابعة لتنظيم القاعدة.

وتم نقل جثته من الموقع الذي قتل فيه للتثبت من هويته، وتم التخلص منها بعد استكمال تحاليل الحمض النووي والسمات البيولوجية، وفق تقارير إعلامية.-(أ ف ب)