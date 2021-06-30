الجيش الأميركي على بعد أيام من إتمام انسحابه من أفغانستان

واشنطن- قال مسؤولون أميركيون لرويترز إن الجيش الأميركي على بعد أيام على ما يبدو من اتمام انسحابه من أفغانستان مستبقا بفترة كبيرة تاريخ 11 سبتمبر أيلول الذي حدده الرئيس جو بايدن موعدا نهائيا لإتمام سحب القوات وإنهاء أطول الحروب التي خاضعتها الولايات المتحدة.

ولن يشمل سحب القوات والعتاد من أفغانستان قوات ستظل لحماية الدبلوماسيين بالسفارة الأميركية والمساعدة على الأرجح في تأمين مطار كابول.

وقال المسؤولون لرويترز شريطة عدم نشر أسمائهم إن قوة حماية السفارة قد تتألف من زهاء 650 عسكريا.

وتوقف الجيش الأميركي عن الكشف علنا عن تفاصيل انسحابه بعد استكمال أكثر من 50 بالمئة منه في وقت سابق من يونيو حزيران.

يأتي الكشف عن الوتيرة السريعة للانسحاب الأميركي في وقت تكثف فيه حركة طالبان هجماتها في أنحاء البلاد. وتشير تقديرات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إلى أن الحركة تسيطر حاليا على 81 من مناطق البلاد البالغ عددها 419.

وفشلت محادثات السلام التي تستضيفها قطر في تحقيق تقدم ملموس.-(رويترز)