الجيش الإسرائيلي يهدم منزل معتقل فلسطيني وسط الضفة الغربية-(صور)

رام الله- هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، منزل معتقل فلسطيني وسط الضفة الغربية.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن قوة عسكرية اقتحمت بلدة ترمسعيا بمحافظة رام الله، وفجّرت منزل الفلسطيني منتصر شلبي (44 عاما).

وأشار الشهود إلى أن المنزل مكون من طابقين، وتسكنه عائلة “شلبي”.

واندلعت مواجهات في محيط المنزل بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلية، استخدمت الأخيرة خلالها الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ونفّذ “شلبي” الذي يحمل الجنسية الأمريكية، عملية إطلاق نار بتاريخ 2 مايو/ أيار الماضي، قُتل خلالها مستوطن وأصيب اثنان بجراح.

واعتقلت قوات الاحتلال، “شلبي” يوم 6 مايو/أيار، بعد حملة مداهمة وتفتيش طالت العديد من البلدات الفلسطينية.-(الاناضول)