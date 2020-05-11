دبي- أعلنت القوات البحرية في الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، أن عدد قتلى الفرقاطة كنارك بلغ 19 عسكرياً والجرحى 15. كما ذكر بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة للقوة البحرية أن الحادث وقع عصر الأحد خلال تدريبات بحرية بين ميناءي جاسك وتشابهار، وأدى إلى مقتل وجرح كوادر البحرية.

إلى ذلك، طالب بيان البحرية المواطنين بعدم إطلاق التصريحات والتكهنات حتى اكتمال نتائج التحقيقات حول الحادث.

من جهتها، أفادت وكالة “نادي المراسلين الشباب” الحكومية بأن كنارك لم تغرق وتم إسعافها لترسو في ميناء للجيش، لكنها لم تشر إلى مصير من كانوا على متنها.

وكانت البحرية التابعة للجيش الايراني في منطقة بندر عباس، قالت في بيان سابق فجر الاثنين إن الحادث حصل نتيجة “خطأ في الحسابات” أثناء مناورات بحرية.

كما أضافت أن سفينة الدعم “كنارك” تعرضت لحادث، ولقي شخصٌ مصرعه حتى الآن وأصيب عدد آخر” من العسكريين.

وكانت المدمرة “جماران” التابعة للجيش الإيراني أطلقت صاروخا طال عن طريق الخطأ “كنارك” خلال مناورات بدأت الأحد، في سواحل جاسك المطلة على الخليج العربي.

وأدى هذا “الخطأ” إلى فقدان عشرات العسكريين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، وسط أنباء عن مقتل وإصابة نحو 40 عسكريا من الجيش الإيراني بينهم ضباط كبار.-(العربية.نت)