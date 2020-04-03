الجيش: التزام كبير بحظر التجول

عمان- قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية، الجمعة إن الالتزام كبير بحظر التجول الشامل، الذي سيستمر حتى صباح السبت.

وأضاف الفراية لتلفزيون “المملكة”:” لم نتلق أي ملاحظات حتى الآن.”

وأعلن الفراية ان فحص الدفعة الأخيرة من المحجور عليهم في احدى فندق عمان سيجري اليوم.

وفرض الأردن حظر التجول الشامل في سعي الحكومة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب 299 شخصا بينهم 45 متعافٍ و5 وفيات.

وبدأ الحظر منتصف ليل الخميس الجمعة (00:00)، ويستمر حتى الساعة 10 صباح السبت.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في وقت سابق، إن حظر التجول الشامل جاء “لتمكين فرق التقصي الوبائي من كوادر وزارة الصحة من العمل بكفاءة وفاعلية والوصول لجميع المخالطين للحالات المصابة حتى يتمكنوا من فحصهم. وهذا يتطلب تواجد الجميع في بيوتهم”.