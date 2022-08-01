الجيش العراقي ينفي أي انشقاق: نقف على مسافة واحدة مع الشعب

أعلنت وزارة الدفاع العراقية فجر اليوم (الاثنين)، أن الجيش العراقي بكل قادته ومنتسبيه هم في خدمة الشعب العراقي ويقفون على مسافة واحدة مع الشعب.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي تعليقا عن الأنباء التي تنقلها مواقع التواصل الاجتماعي حول إعلان قائد فرقة المشاة الحادية عشرة في الجيش وقوفه مع المتظاهرين “أن الجيش العراقي بكل قادته ومنتسبيه هم في خدمة الشعب العراقي ويقفون على مسافة واحدة مع الشعب”. وذكر البيان أن “واجب القوات الأمنية هو حماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع حدوث أي خرق أمني وتضيق الخناق على المندسين الذين يحاولون زعزعة الأمن من خلال استغلال الظروف”.

ويسود القلق الشديد الشارع العراقي بعد إعلان قوى الإطار التنسيقي الشيعي، الخروج في مظاهرات عصر اليوم في مظاهرات بالقرب من أسوار المنطقة الخضراء.-(وكالات)