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الجيش اللبناني يضبط شبكة لتهريب الأموال

منذ ساعة واحدة
الجيش اللبناني

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بيروت- ضبط الجيش اللبناني شبكة تضم لبنانيين وسوريين تقوم بتحويل الأموال والصرافة غير الشرعية إلى الخارج.

وقال الجيش اللبناني في بيان اليوم السبت إن مديرية المخابرات أوقفت أحد السوريين المقيمين في لبنان لتحويله أموالا بصورة غير قانونية إلى خارج لبنان، ومن خلال ما أدلى به من اعترافات حول طرق تحويله الأموال، توصلت مديرية المخابرات إلى تحديد مجموعة من الأشخاص (لبنانيين وسوريين) يعملون في مجال تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية، بعضهم تحت ستار مكاتب وشركات قانونية باستخدام منصة إلكترونية غير مرخصة.

وأضاف البيان” بعد تحديد هويات هؤلاء الأشخاص وأماكن تواجدهم، نفذت قوة من مديرية المخابرات مداهمات متزامنة في 12 منطقة أوقفت خلالها ستة عشر شخصا، من بينهم ثلاثة لبنانيين.-(بترا)

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