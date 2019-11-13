الجيش اللبناني يقطع الطرق المؤدية الى القصر الجمهوري

بيروت– قطع الجيش اللبناني جميع الطرق المؤدية الى القصر الجمهوري في منطقة بعبدا في ضاحية بيروت الشرقية.

وافاد مراسل (بترا) في بيروت، ان الجيش انتشر بشكل كثيف على كل الطرق المؤدية الى القصر الجمهوري واتخذ تدابير امنية مشددة وقطع بالأسلاك الشائكة الجسر المؤدي من منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت باتجاه محيط القصر الجمهوري.

واضاف، ان هذه التدابير تأتي تحسبا لتوجه تظاهرات احتجاجية نحو القصر الجمهوري، بعدما كان محتجون تجمعوا بعد منتصف الليل في محيطه.

واشار المراسل، الى ان مواجهات محدودة اندلعت بين الجيش ومحتجين قطعوا بعض الطرق. (بترا)