الجيش للمواطنين: لا تقتربوا من مكان الانفجار

عمان – الغد – أكد مدير مديرية التوجيه المعنوي العميد الركن طلال الغبين ان لا اصابات بانفجار مستودع الذخيرة بمنطقة الطافح في الزرقاء مؤكدا انها منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان.

وقال الغبين ان الخسائر بسيطة بالمعدات وبعض الآليات القديمة، حيث تم تشكيل لجنة تحقيق بالحادثة.

وبين الغبين عبر برنامج يسعد صباحك ان التحقيقات الاولية تشير الى أن الانفجار ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الامر الذي أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار.

وأكد الغبين على ان القوات المسلحة هي المصدر الوحيد للحديث عن الحادثة بكل دقة وشفافية، مهيبا بالمواطنين الابتعاد عن الشائعات وعدم تداولها وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت الغبين الى ان السعي وراء الأخبار الحصرية عند بعض وسائل الاعلام أدى الى نشر بعض الأخبار المغلوطة والقديمة، ما سبب ارباكا عند المواطنين.

وشدد على ان القوات المسلحة لن تضلل الرأي العام وستتعامل مع الحدث بكل دقة وشفافية.

من جهته أكد مدير سلاح الهندسة الملكي العميد الركن عماد الخمايسة، ان انفجار حشوات قذائف الهاون والتي كانت قيد التفكيك هي السبب للانفجار الذي وقع فجر الجمعة.

وبين الخمايسة ان قذائف الهاون تحتوي على مادة كيميائية تمنع تفاعل مواد أخرى بداخلها الا انه ومع مرور الزمن وارتفاع درجات الحراراة أنتهت صلاحية هذه المادة ما ادى الى تفاعل مواد اخرى ووقوع الانفجار.

وبين الخمايسة ان الكوادر الفنية التابعة لسلاح الهندسة قامت بتمشيط المنطقة المحيطة لمكان الانفجار للتأكد من خلوها من اية بقايا للمواد المتفجرة، مشيرا الى ان الأمور تحت السيطرة ولا يوجد ما يدعو للقلق.

ودعا الخمايسة المواطنين الى الابتعاد عن المنطقة وعدم الاقتراب وذلك حفاظا على سلامتهم.