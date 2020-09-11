الجيش: مستودعات الذخائر والأسلحة لا تصلها أي تيارات كهربائية

عمان- الغد- قال مدير مديرية التوجيه المعنوي، العميد الركن طلال الغبين، إن مستودعات الذخائر والأسلحة لا تصلها أي تيارات كهربائية، وذلك في رده على ما تداول من معلومات بشأن انفجار منطقة الغباوي في الزرقاء فجر اليوم الجمعة.

وأضاف الغبين في تصريح لتلفزيون المملكة، أنه حدث بالأمس لغط، حيث أشار بعضهم دون الرجوع إلى أي مرجعية لحدوث تماس كهربائي، ولكن جميع العسكريين في العالم وليس في الأردن يعلمون أن المستودعات وخاصة الذخائر والأسلحة لا تصلها أي تيارات كهربائية.

وأشار إلى أنه وفق التحقيقات الأولية فإن الانفجار ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الأمر الذي أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار.

مستودعات الذخائر والأسلحة لا تصلها أي تيارات كهربائية، ومنطقة الانفجار آمنة الآن | مدير مديرية التوجيه المعنوي، العميد الركن طلال الغبين#الأردن #الزرقاء #هنا_المملكة pic.twitter.com/eS4mty6wM1 — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) September 11, 2020

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، قال فجر اليوم، إن التحقيقات الاولية تشير الى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكميرات.