الجيش يبدأ إغلاق العاصمة من جميع المنافذ – (صور وفيديو)

عمان- الغد- شرعت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، منذ الساعة السابعة صباحا، بتفعيل قرار إغلاق العاصمة من جميع المنافذ اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.

ورصدت كاميرا “الغد”، انتشار عناصر من الجيش عند مداخل العاصمة، تعمل على التأكد من الأشخاص المسموح لهم بالدخول، ومنع غير المصرح لهم.

وكان مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية العميد مخلص المفلح، قال في حديث إلى التلفزيون الأردني، مساء الأربعاء، أن القوات المسلحة ستتواجد على مداخل ومخارج العاصمة، ولن يسمح لأيّ شخص بالدخول نهائياً.

وبيّن المفلح، أنّه سيتم تزويد القوات المسلحة بكشوفات بأسماء الأشخاص المصرح لهم، وذلك من الدوائر الرسمية والقطاع الخاص، وفقط ممن سيقدمون الخدمة وإدامة العمل للمواطنين.

وقال إنّ الدخول سيقتصر على من طبيعة عمله تقتضي دخول عمّان سواء قطاعات حكومية أو قطاع خاص خدمية. وأكّد أنّ الدخول سيقتصر على من يديمون العمل، مهيباً بالمواطنين بعدم الدخول إلى عمّان إلّا من تقتضي طبيعة عمله ذلك، حتى لا يحدث إرباك، ولن يسمح لأيّ شخص بدخول عمّان.