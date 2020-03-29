احمد التميمي

اربد – تدخلت القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي لضبط حركة المواطنين وتنظيم الدور في حسبة الخضار والفواكة وسط مدينة اربد.

كما تدخلت القوات المسلحة بعد شكاوي المواطنين لضبط بعض اسعار الخضار والفواكة التي شهدت ارتفاعات غير المعلن عنها من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

وتلقت القوات المسلحة العديد من الشكاوي بارتفاع الاسعار الذين قاموا بدورها بالاتصال بالجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القاتونية بحق المخالفين.

وعملت كوادر الجيش على تنظيم عملية الدخول والخروجة لسوق الحسبة والزام المواطنين بالمسافة الامنه حفاظا على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

ولقي انتشار افراد القوات المسلحة رضى من المواطنين الذي عبروا عن دور القوات المسلحة في الحفاظ على سلامتهم وعدم السماح لحدوث اكتظاظ داخل الحسبة التي عادة ما تشهد تجمعات كبيىرة من المواطنين.