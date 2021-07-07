الجيش يتسلم دفعة جديدة من الآليات العسكرية

عمان – تسلمت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أمس الثلاثاء، الدفعة الأولى من آليات نوع همر وعددها (113) آلية عن طريق ميناء العقبة، وذلك ضمن خطط التطوير والتحديث التي تتبعها القوات المسلحة لتعزيز القدرات العسكرية لقواتها.

وقال مدير التخطيط والتنظيم في القيادة العامة للقوات المسلحة: ” إن هذه الدفعة تعتبر مقدمة لعدد من الآليات التي سيتم تزويدها لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، من خلال الشراء المباشر سواء عن طريق الشركات المصنعة أو من خلال برامج التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة”.

وأضاف أنه تم تزويد القوات المسلحة بالآليات العسكرية، وتم نقل جزء منها إلى مستودعات القوات المسلحة صباح أمس، وسيتم نقل باقي الآليات خلال الأيام القادمة.

يشار إلى القوات المسلحة تسعى لتزويد قواتها بأحدث الأسلحة والآليات والمعدات العسكرية لتكون قادرة على القيام بمهامها وواجباتها على أكمل وجه للدفاع عن أمن الوطن واستقراره.–(بترا)