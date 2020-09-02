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الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة على الحدود السورية

منذ ساعتين
شعار القوات المسحلة الأردنية - الجيش العربي
شعار القوات المسحلة الأردنية - الجيش العربي

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عمان – احبطت المنطقة العسكرية الشمالية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب مواد مخدرة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إنه جرى التعامل مع الموقف بعد ورود معلومات استخبارية عن محاولة التهريب، وبعد تفتيش المنطقة عثر على كمية من المواد المخدرة، وحوُّلت المضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة.
وأكد المصدر أن المنطقة العسكرية الشمالية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أية محاولة تسلل أو تهريب حمايةً للمواطن وحفظاً لأمن حدود المملكة.

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