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الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سورية

منذ ساعة واحدة
دورية تابعة لقوات حرس الحدود الأردنية خلال جولتها المعتادة لمراقبة الحدود الشمالية -( أرشيفية تصوير: محمد أبو غوش)

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عمان – الغد- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية احبطت صباح اليوم السبت، وعلى أحدى واجهاتها محاولة تسلل شخصين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بحوزتهم حبوب مخدرة.

وقال المصدر إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إصابة أحدهم وإلقاء القبض عليهم جميعا، وبعد تفتيشهم تم ضبط كمية من الحبوب المخدرة تتمثل ب ٢٦٢ ألف حبة كبتاغون و٣٥ كف حشيش ومسدس عدد ٢، بالإضافة إلى ذخيرة من مختلف الأنواع ، وتم تحويلهم والمضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة.

وأضاف أن المنطقة العسكرية الشرقية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة التهريب من أجل حماية المواطن وأمن الحدود للمملكة الأردنية الهاشمية.

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