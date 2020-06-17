الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات في المنطقة العسكرية الشمالية

عمان- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت أمس الثلاثاء، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب حبوب مخدرة.

وكشف المصدر عن ضبط (30420) حبة بلاريكا و(4500) حبة جابنتين أصفر و(12588) حبة جابنتين أحمر، أثناء عملية بحث وتفتيش للمنطقة وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة.

وأكد المصدر أن المنطقة العسكرية الشمالية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل وتهريب من أجل حماية الوطن والمحافظة على أمن حدود المملكة الأردنية الهاشمية. ​