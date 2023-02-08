الجيش يساند مؤسسات الدولة المختلفة في التعامل مع الحالة الجوية

استمراراً للجهود التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في مساندة مؤسسات الدولة المختلفة في التعامل مع الحالة الجوية السائدة في المملكة، قامت عدد من تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية ومنذ اللحظات الأولى لبدء المنخفض الجوي الذي اجتاح المملكة، بتجهيز وتسيير الفرق المختصة وكافة الاليات والمعدات الهندسية اللازمة لفتح الطرق بناءً على الخطط المعدة مسبقا لمواجهة مثل هذه الظروف ضمن مناطق مسؤوليتها.

وقامت القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات أشغال المحافظات والبلديات، في مختلف محافظات المملكة، بفتح عدد من الطرق الرئيسية والفرعية المغلقة وخاصة المؤدية إلى المستشفيات العسكرية والحكومية لتسهيل وصول المرضى إليها، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للمواطنين.

كما قامت المنطقة العسكرية الجنوبية بتوزيع طرود الخير والتي تحتوي على مواد غذائية وتموينية مختلفة، ضمن منطقة المسؤولية على الأسر الفقيرة والعفيفة وقوفاً معهم في مثل الأحوال الجوية السائدة.

كما عملت الخدمات الطبية الملكية ومنذ الساعات الأولى لدخول المنخفض الجوي على رفع جاهزية أقسام الطوارئ للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة في جميع المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية، لتسهيل وصول المرضى والمراجعين، وتقديم الرعاية الصحية لهم.

وفي سياق متصل تواصل قوات حرس الحدود تنفيذ واجبها الرئيس المتمثل في حماية الحدود الدولية ومناطق المسؤولية من خلال مرتباتها واليات رد الفعل السريع والبحث والتفتيش والمراقبة الإلكترونية باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات المتوفرة لهذه الغاية حفاظاً على أمن واستقرار المملكة.