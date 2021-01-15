آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الجيش يصيب ويقبض على متسللين حاولوا دخول سورية

منذ 3 ساعات
عناصر من حرس الحدود على الواجهة السورية - (أرشيفية تصوير محمد أبو غوش)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم الجمعة، وعلى إحدى واجهاتها، محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إصابة عدد منهم وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات الأمنية المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock