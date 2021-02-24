الجيش يعزز الواجهتين الشرقية والشمالية بقوات خاصة ورد سريع

عمان- أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستقف بالمرصاد أمام من تسول له نفسه المساس بالأمن الوطني الأردني، وهي مستمرة في بذل أقصى الجهود لحماية الوطن ومقدراته والوقوف صفاً واحداً في وجه كل مَن يحاول العبث بأمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة، اليوم الأربعاء، واجهة كتيبة الحسين الآلية الثانية (أم الشهداء)، احدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي.

واستمع إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة حول المهام والواجبات المناطة بالمنطقة خاصةً في ظل الجهود التي تبذلها لمنع جميع عمليات التسلل والتهريب التي تقع على واجهاتها الحدودية وبالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية. وأشاد اللواء الركن الحنيطي بالجهود المستمرة التي تبذلها المنطقة العسكرية الشرقية لمواجهة عمليات التسلل والتهريب للحفاظ على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمملكة. وعززت القوات المسلحة وحدات حرس الحدود على الواجهتين الشمالية والشرقية للمملكة بقوات خاصة وقوة رد فعل سريع وبإسناد طائرات من سلاح الجو الملكي، بناءً على توجيهات رئيس هيئة الأركان المشتركة، لتكون جاهزة على مدار الساعة للتعامل مع جميع أشكال التسلل والتهريب ومواجهة التهديدات والتحديات الأمنية التي تمر بها دول المنطقة والإقليم. –(بترا)