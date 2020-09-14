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الجيش يعلن عن منح دراسية تنافسية في الولايات المتحدة الأمريكية (تفاصيل)

منذ ساعة واحدة
شعار القوات المسحلة الأردنية - الجيش العربي
شعار القوات المسحلة الأردنية - الجيش العربي

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أعلنت مديرية التدريب العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن توفر منح دراسية تنافسية للحصول على درجة البكالوريوس في بعض تخصصات الهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية ( الأكاديمية العسكرية (WestPoint) والأكاديمية البحرية (USNA) وأكاديمية خفر السواحل (USCG ) خلال شهر حزيران 2021 ولمدة (4) سنوات .

واشترط الجيش على المنسبين الشروط التالية :

أ. مهارة عالية باللغة الانجليزية (قراءة , كتابة ، محادثة واستماع) إذ يتطلب من المتقدم اجتياز فحص مستوى اللغة الانجليزية بعلامة لا تقل عن (80%ECL) وفحص (TOEFL) الدولي.

ب. اجتياز فحص SAT ( Scholastic Aptitude Test ) بعلامة لا تقل عن (560) بالرياضيات وعلامة لا تقل عن (400) في القراءة النقدية أو اجتياز فحصACT .

جـ. اجتياز فحص اللياقة البدنية (النظام الأمريكي).

د. اجتياز الفحص الطبي .

هـ. أن يكون العمر مابين 18 – 23 عام ولا يشترط جنس المنسب .

و. أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن (75%) الفرع العلمي فقط .

3. سيتم تجنيد من يقع عليه الاختيار لابتعاثه للدراسة برتبة تلميذ عسكري ويعتبر مؤمن بجميع المتطلبات الدراسية من حيث التدريب والإسكان والإطعام وتذاكر السفر .

4.على الراغبين بالتسجيل مراجعة شعبة الدورات والبعثات /مديرية التدريب العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 0900 ولغاية الساعة 1400 لتعبئة طلب التسجيل علماً أن آخر موعد لقبول الطلبات يوم الثلاثاء الموافق 22/9/2020.

5. لمزيد من المعلومات الإستفسار على هاتف رقم (0789337383) .

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