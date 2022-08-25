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الجيش يفتح باب التجنيد للإناث من حملة شهادة التوجيهي

8:54 ص2022-08-25

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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – مديرية شؤون الأفراد، عن حاجتها لتجنيد عدد من الإناث من حملة شهادة الثانوية العامة (توجيهي ناجح) الفرع العلمي للانضمام لبرنامج الدبلوم المتوسط في كلية الخدمات الطبية للمهن الطبية المساندة/ مجمع الأميرة عائشة بنت الحسين الطبي، لحساب مديرية الخدمات الطبية الملكية وبرتبة وراتب عريف بعد التخرج.

ويبدأ التسجيل يوم الأحد الموافق 28/8/2022 ولغاية يوم الأحد الموافق 4/9/2022، من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد/ المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo).

وتاليا التفاصيل:

8:54 ص2022-08-25
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