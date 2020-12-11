الجيش يقبض على شخص حاول التسلل من سورية للأردن

عمان – الغد- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس الخميس، على واجهتها الشمالية محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الجمعة، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك على المتسلل، مما أدى إلى إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة.

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالامن الوطني الاردني.