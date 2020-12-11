آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الجيش يقبض على شخص حاول التسلل من سورية للأردن

منذ 3 ساعات
دورية تابعة لقوات حرس الحدود الأردنية خلال جولتها المعتادة لمراقبة الحدود الشمالية- (أرشيفية تصوير: محمد أبو غوش)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس الخميس، على واجهتها الشمالية محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الجمعة، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك على المتسلل، مما أدى إلى إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة.

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالامن الوطني الاردني.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock