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الجيش ينفي رش مبيدات ضد “كورونا” على المملكة عبر طائرات

منذ ساعة واحدة

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عمان- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول “مروحيات عسكرية ستقوم برش مبيدات ضد فيروس كورونا في جميع انحاء المملكة من خلال طائرات الجيش العربي” عارٍ عن الصحة تماماً ولا أساس له.
وأضاف المصدر أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية لها موقعها الإعلامي الرسمي، وأن أي خبر يتعلق بإجراءات ستقوم بها القوات المسلحة سيتم نشره على هذا الموقع وبالتعاون والتنسيق مع الوسائل الاعلامية الرسمية للدولة.
وأكد المصدر أنه على الجميع توخي الدقة في نقل أية أخبار عسكرية غير مؤكدة وموثوق بها. (بترا)

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