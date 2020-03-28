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الجيش يوزّع مادة الخبز والمحروقات بقرية الجحفيّة في إربد

منذ 8 ثواني
الجيش يوزّع مادة الخبز والمحروقات بقرية الجحفيّة في إربد-بترا

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عمان – وزعت المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم السبت، مادتي الخبز والمحروقات في قرية الجحفيّة بمحافظة إربد.
وتأتي هذه الحملة استكمالاً للجهود التي تقوم بها القوات المسلحة بتلمس حاجات المواطنين في ظل أزمة تفشي وباء كورونا المستجد، حيث قامت المنطقة وستستمر بتنفيذ حملاتها لمساعدة المواطنين في ظل هذه الأزمة.
من جهتهم، عبر أهالي المنطقة عن شكرهم واعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وعن دورهم في تلبية حاجات المواطنين.
–(بترا)

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