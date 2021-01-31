الجيطان: الصناعة الوطنية شهدت نموا كبيرا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني

عمان- الغد- أكد رئيس جمعية مستثمري شمال وغرب عمان الصناعية محمد وليد الجيطان أن الانجازات التي تحققت في الأردن خلال السنوات الماضي هي قصة نجاح، حيث تمكن الأردن في عهد جلالة الملك عبدالله الثلاني ابن الحسين من تعزيز مسيرة البناء وتحقيق المنجزات على جميع الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وارساء دعائم الدولة الأردنية الحديثة كنموذج يحتذى به.

أما فيما يتعلق بالصناعة الأردنية، فأوضح الجيطان أن الصناعة الأردنية شهدت نموا كبيرا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، حيث وصلت صادراتها الى اكثر من 140 دولة حول العالم وبقيمة تتجاوز الـ 7 مليارات دولار سنويا، وهذا يعود لجهود جلالته في الترويج للصناعة الوطنية في كافة المحافل واللقاءات التي يشارك بها جلالته.

واضاف الجيطان أن القطاع الصناعي يثمّن التوجيهات الملكية بتشكيل لجنة لقطاعات التصنيع الغذائي والدوائي والمستلزمات والمعدات الطبية، تضم في عضويتها مختصين من القطاعين العام والخاص، بهدف تحويل الأردن الى مركز اقليمي لهذه الصناعات، موضحا ان المصانع الأردنية أظهرت قدرات انتاجية كبيرة خلال جائحة كورونا، اذ تمكنت هذه المصانع من تغطية احتياجات السوق المحلي واسواق التصدير من معظم المنتجات، بحيث لم يلمس المواطن نقصا في اي من الاحتياجات اليومية الضرورية، رغم تعطل سلاسل التوريد للعديد من المتجات.

وشدّد الجيطان على ان مستثمري شمال وغرب عمان الصناعية، يؤكدون ولاءهم وانتماءهم لهذا البلد وقيادته الهاشمية، من خلال الاستمرار في القيام بدورهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل ابناء وبنات هذا الوطن.